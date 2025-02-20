Согласно опросу Университета Квиннипиак, проведенному среди 1039 зарегистрированных избирателей США с 3 по 17 февраля, 55% респондентов заявили, что у старшего советника главы Белого дома Илона Маска слишком много власти в принятии решений, влияющих на страну.

36% считают, что Маск обладает достаточной властью, а 3% полагают, что его влияние недостаточно.

Исследование показало, что отношение к роли Маска в Белом доме сильно различается среди сторонников разных партий. 96% демократов и 56% независимых считают, что у Маска слишком много власти. Среди республиканцев этого мнения придерживаются только 16%. При этом 78% республиканцев считают, что его власти достаточно.

Опрос выявил небольшое увеличение доли избирателей, которые не одобряют ведущую роль Маска в администрации Дональда Трампа, по сравнению с прошлым месяцем. Если ранее большинство американцев поддерживали его позицию, то теперь 54% избирателей одобряют его влияние, а 42% выступают против.

Ранее Трамп объявил о назначении Илона Маска руководителем масштабного аудита Пентагона. По его словам, проверка начнется в ближайшие дни.

«Мы найдем миллиарды, сотни миллиардов долларов мошенничества и злоупотреблений», — заявил Трамп в интервью Fox News во время Супербоула.

Годовой бюджет Пентагона приближается к триллиону долларов. В декабре был утвержден оборонный бюджет в размере 895 млрд долларов на текущий финансовый год.

Маск возглавит инициативу по сокращению федерального штата США. В рамках этой работы его команда запросила доступ к конфиденциальной информации в компьютерных системах различных правительственных ведомств.

Критики инициативы утверждают, что действия могут быть незаконными и рискуют раскрыть секретную информацию. Также вызывает опасения конфликт интересов, поскольку компании Маска имеют крупные контракты с Пентагоном.