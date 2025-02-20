Администрация Дональда Трампа продолжает добиваться подписания соглашения с Украиной о полезных ископаемых, предлагая «упрощенный» вариант, в котором не будут указаны конкретные цифры, но обозначены намерения сотрудничества, сообщает Reuters.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать предложенный США документ, согласно которому Вашингтон получал бы контроль над 50% прибыли от добычи титана, лития, редкоземельных металлов и урана на территории Украины. Зеленский назвал предложение невыгодным, так как в нем не было гарантий безопасности Украины, но заявил, что не исключает сделку в будущем.

Отказ Киева вызвал раздражение в Белом доме. По данным NBC и Bloomberg, именно это, а не только разногласия по мирным переговорам с Россией, стало причиной резкой критики Зеленского со стороны Трампа. Президент США обвинил его в том, что он нарушил обещание заключить соглашение, а также не принял министра финансов США Скотта Бессента, который приехал в Киев с готовым документом. Однако встреча все же состоялась, и Зеленский отказался подписывать предложенный вариант.

Трамп настаивает, что Украина должна подписать соглашение, так как это позволит вернуть США деньги, потраченные на военную помощь. По его словам, речь идет о сотнях миллиардов долларов, хотя Зеленский оценивает поддержку США примерно в 100 млрд. Эксперты сомневаются, что даже при участии США в добыче ресурсов Украина сможет обеспечить такие выплаты.

Сейчас в Киеве находится спецпредставитель Трампа Кит Келлог, который будет обсуждать возможность заключения рамочного соглашения по природным ресурсам, отмечает Reuters.