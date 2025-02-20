Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что до конца 2025 года возможно прекращение боевых действий. В интервью журналисту Эйнулле Фатуллаеву он отметил, что ситуация теоретически может привести к режиму прекращения огня.

«Думаю, что да. Это парадоксальная ситуация: несмотря на то, что стартовые позиции сторон диаметрально противоположны — настолько, насколько это возможно, — вместе с тем я думаю, что в этом году мы придем к режиму прекращения огня. Насколько это будет долго и насколько будет эффективно — это другой вопрос. Но то, что это произойдет, я думаю, что это произойдет. Для этого есть большинство составляющих», — отметил Буданов.

Глава ГУР подчеркнул, что это его личное мнение, а длительность и эффективность возможного перемирия остаются открытыми вопросами.

Отвечая на вопрос о международных гарантиях, он выразил скептицизм по поводу ввода миротворческих сил, заявив, что «ни в одной стране это не сработало». Он также отметил, что НАТО как инструмент безопасности имеет свои сложности, а альтернативных надежных механизмов гарантий сейчас не существует.

18 февраля в Саудовской Аравии прошла встреча представителей США и России, на которой было объявлено о запуске «процесса по украинскому урегулированию». США заявляли, что проведут отдельные переговоры с Киевом, но на 20 февраля такая встреча еще не состоялась.

Президент Владимир Зеленский ранее неоднократно заявлял, что «никакие решения по Украине без Украины» недопустимы.