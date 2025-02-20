Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман пригласил лидеров стран Персидского залива, Египта и Иордании на неформальную встречу в Эр-Рияде в пятницу, сообщает государственное агентство SPA.

Арабские государства разрабатывают альтернативный план восстановления Газы в ответ на предложение президента США Дональда Трампа превратить палестинский эксклав в международный курорт после переселения палестинцев в другие страны.

В сообщении SPA отмечается, что встреча пройдет в рамках «братских отношений» между лидерами, а окончательные решения будут обсуждаться 4 марта на чрезвычайном саммите Лиги арабских государств в Египте.

Ранее Трамп призвал Египет и Иорданию принять переселенцев из Газы, но оба государства категорически отвергли этот план. Позже издание Middle East Eye со ссылкой на осведомленные источники сообщало, якобы Каир и Амман предоставили свой план восстановления и сумели убедить Вашингтон отказаться от идеи принудительного переселения палестинцев.