Дональд Трамп оказался в центре скандала после того, как назвал себя «королем» в соцсетях. Его заявление последовало за решением администрации отменить план платного въезда в центр Нью-Йорка.

19 февраля министр транспорта США Шон Даффи направил письмо губернатору Нью-Йорка Кэти Хокул, в котором официально разорвал федеральное соглашение, позволявшее городу внедрить систему платного въезда. Это соглашение позволило Нью-Йорку впервые побороть многочасовые пробки и обеспечить количество парковок в центре города. Теперь же город вновь встанет в пробках.

Вскоре после своего волюнтаристского решения Трамп опубликовал пост в Truth Social: «Платный въезд мертв. Манхэттен и весь Нью-Йорк спасены. Долгой жизни королю!»

Белый дом оперативно ответил, разместив сгенерированное на компьютере изображение Трампа на поддельной обложке Time, где он улыбается в золотой короне на фоне панорамы Нью-Йорка.

Губернатор Нью-Йорка резко осудила заявление президента, заявив, что США — это нация законов, а не королевство. Она подчеркнула, что общественный транспорт — жизненно важная часть экономики Нью-Йорка. В ответ на отмену программы городская транспортная администрация уже подала иск.

Выступая перед журналистами, Хокул добавила: в Нью-Йорке не было короля более 250 лет, и что жители города не собираются подчиняться кому-либо. По ее словам, ньюйоркцы не отступают и готовы бороться за свои права.

Член городского совета Нью-Йорка Джастин Бреннан также раскритиковал Трампа, заявив, что тот заключил коррупционную сделку с мэром Эриком Адамсом. Он подчеркнул, что федеральное правительство не может принимать подобные решения, а Трамп не является королем.

Другие демократы поддержали критику. Конгрессмен Дон Бейер из Вирджинии напомнил, что в США нет монархии. Вице-председатель Национального комитета Демократической партии Дэвид Хогг высмеял республиканцев, обвинивших демократов в преувеличении. Он повторно опубликовал изображение Трампа в короне, размещенное Белым домом.