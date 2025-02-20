Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил на сессии «Глобальная геополитическая ситуация» в рамках встречи министров иностранных дел G20 20 февраля. В своем выступлении он подчеркнул, что современные конфликты стали более затяжными, разрушительными и массовыми, чем когда-либо в недавней истории.

«Миллионы людей подвергаются перемещению, системы гуманитарной помощи перегружены, а глобальная уязвимость из-за экономических сбоев сохраняется», — заявил министр.

По словам Фидана, международные институты борются за сохранение эффективности перед лицом меняющейся динамики сил, а «Совет Безопасности ООН не может выполнять свою обязанность по поддержанию мира и безопасности в крайне поляризованной глобальной среде».

Говоря об израильско-палестинском конфликте, Фидан подчеркнул, что путь к справедливому и прочному миру не лежит через изгнание миллионов палестинцев. «Земли, во имя которых палестинцы принесли огромные жертвы, не подлежат обсуждению», — отметил дипломат. Он заявил, что решение о создании двух государств, хоть и запоздалое, остается единственным путем к прочному миру.

Относительно Сирии министр выразил оптимизм. По его словам, предпринимаются значимые шаги к инклюзивному переходному процессу, существует твердая решимость обеспечить равное отношение ко всем этническим и религиозным группам, продолжается борьба с терроризмом, учитываются опасения региональных стран, а контроль над химическим оружием остается приоритетом. «Для значимого продвижения восстановления Сирии необходимо безусловное снятие санкций», — подчеркнул Фидан.

По украинскому вопросу министр заявил, что дипломатия остается единственным путем урегулирования конфликта, при этом Турция продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Особое внимание Фидан уделил африканскому направлению, отметив, что Африка стала одним из краеугольных камней внешней политики Турции благодаря значительным инвестициям в политической, экономической, социальной, безопасности и гуманитарной сферах. «Турция продолжит отстаивать место Африки в глобальном порядке и обеспечивать более громкое звучание ее голоса в многосторонней системе», — заключил министр.