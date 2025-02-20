Австралия начала усыплять выброшенных на берег малых касаток

Десятки выброшенных на побережье Тасмании малых касаток будут подвергнуты эвтаназии. Такое решение приняли сотрудники службы парков и дикой природы в связи с невозможностью вернуть их в море из-за плохих погодных условий и труднодоступности пляжей, на которые выбросились млекопитающие. Всего на австралийском побережье обнаружили более 150 ложных касаток. Этот вид дельфинов находится на грани исчезновения.