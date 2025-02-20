Управление коммуникаций Администрации президента Турции анонсировало выход в свет книги «Мирная дипломатия Реджепа Тайипа Эрдогана: Сирийский пример», выпущенной на турецком, арабском и английском языках. В издании рассматривается роль Турции как ключевого регионального и глобального актора в урегулировании конфликта. Об этом в посте на X сообщил глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Он отметил, что на протяжении 13 лет Турция оставалась на стороне правды и справедливости, руководствуясь гуманитарными принципами и ориентируясь на поиск решений кризиса. «Под руководством нашего президента мы никогда не отказывались от поиска мира, справедливости и свободы для Сирии», — пишет Алтун. Турция не оставит сирийский народ на милость террористических организаций, а Анкара продолжит поддерживать территориальную целостность и политическое единство Сирии на новом этапе ее истории — после свержения режима Башара Асада, подчеркнул Алтун.