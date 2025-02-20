ПОЛИТИКА
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Эрдоган: Турция — «идеальное место» для мирных переговоров между Россией, Украиной и США
Во время визита в Анкару президент Украины Владимир Зеленский выразил желание, чтобы Турция была включена в будущие мирные переговоры, связанные с прекращением российско-украинской войны, и раскритиковал проходящие в тот же день переговоры между Россией и США в Эр-Рияде, на которые не пригласили Киев. #Эрдоган #Турция #Украина #Россия #США #МирныеПереговоры #Зеленский #Анкара #Дипломатия #Война #Политика #Конфликт #Переговоры #Мир
ваып / Others
20 февраля 2025 г.
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