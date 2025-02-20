В СМИ появились сообщения со ссылкой на пользователей, что в Украине был заблокирован доступ к социальной сети Truth Social, принадлежащей президенту США Дональду Трампу.

Этому предшествовали два дня, в течение которых новоизбранный американский лидер — после встречи высокопоставленных переговорных групп США и России в Эр-Рияде — резко изменил свою риторику в адрес Киева и роли страны в российско-украинской войне.

В частности, Трамп в своих постах назвал украинского президента Владимира Зеленского «комиком со скромным успехом» и «диктатором без выборов», а в общении с прессой заявил, что Киеву «не стоило и начинать» войну с Россией.

Центр противодействия дезинформации СНБО Украины в официальном заявлении в соцсетях опроверг распространенные сообщения, отметив, что медиаплатформа никогда и не была доступна.

«Информация российской пропаганды о том, что президент Владимир Зеленский якобы заблокировал социальную сеть Truth Social в Украине, является фейком», — говорится в сообщении ведомства.

Truth Social, основанная 20 октября 2021 года компанией Trump Media & Technology Group (TMTG), была запущена 21 февраля 2022 года после блокировки Дональда Трампа в крупных соцсетях из-за событий 6 января (известных как «Штурм Капитолия»). По данным seo.ai, в январе 2025 года у платформы было 6,3 млн активных пользователей, а в 2024 году — в среднем 5,9 млн в месяц.