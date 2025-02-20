ПОЛИТИКА
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Вэнс: мир в Украине невозможен без России
Вице-президент США заявил, что завершение российско-украинской войны возможно только через переговоры, в которых участвуют все стороны
Вэнс: мир в Украине невозможен без России
Фото: Reuters / Others
20 февраля 2025 г.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что завершение войны в Украине возможно только через переговоры, в которых участвуют все стороны конфликта, включая Россию. Выступая на Конференции консервативного политического действия (CPAC), он ответил на критику возможной встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным, подчеркнув, что «невозможно закончить войну, не разговаривая со всеми, кто участвует в боевых действиях».

По словам Вэнса, Трамп настроен на «долговременный мир в Европе, а не просто временное прекращение огня», и готов рассматривать все возможные варианты урегулирования. Он отметил, что впервые за три года мир в Европе стал возможен благодаря «реальному лидерству в Белом доме, которого не было последние четыре года».

Вэнс также назвал миграционный кризис главной угрозой для Европы и США, подчеркнув, что бесконтрольный приток нелегальных мигрантов должен быть остановлен. Он раскритиковал европейских лидеров за подавление инакомыслия, напомнив, что «в Румынии отменили выборы, а в Германии можно попасть в тюрьму за пост в соцсетях».

Касаясь военной поддержки Европы, Вэнс выразил недовольство тем, что «оборона Германии субсидируется американскими налогоплательщиками», отметив также наличие тысяч американских военных в стране.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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