Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что завершение войны в Украине возможно только через переговоры, в которых участвуют все стороны конфликта, включая Россию. Выступая на Конференции консервативного политического действия (CPAC), он ответил на критику возможной встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным, подчеркнув, что «невозможно закончить войну, не разговаривая со всеми, кто участвует в боевых действиях».

По словам Вэнса, Трамп настроен на «долговременный мир в Европе, а не просто временное прекращение огня», и готов рассматривать все возможные варианты урегулирования. Он отметил, что впервые за три года мир в Европе стал возможен благодаря «реальному лидерству в Белом доме, которого не было последние четыре года».

Вэнс также назвал миграционный кризис главной угрозой для Европы и США, подчеркнув, что бесконтрольный приток нелегальных мигрантов должен быть остановлен. Он раскритиковал европейских лидеров за подавление инакомыслия, напомнив, что «в Румынии отменили выборы, а в Германии можно попасть в тюрьму за пост в соцсетях».

Касаясь военной поддержки Европы, Вэнс выразил недовольство тем, что «оборона Германии субсидируется американскими налогоплательщиками», отметив также наличие тысяч американских военных в стране.