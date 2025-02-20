Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с американским спецпосланником по Украине Китом Келлогом завершились без запланированной пресс-конференции. Украинская сторона заявила, что формат мероприятия был изменен по просьбе США, поэтому Зеленский и Келлог не выступили с заявлениями и не ответили на вопросы журналистов.

Поездка Келлога в Киев совпала с ростом напряженности между Зеленским и Трампом, который недавно резко изменил курс США, начав переговоры с Россией без участия Украины и европейских стран. Зеленский раскритиковал решение Вашингтона, а Трамп, в свою очередь, назвал украинского лидера «диктатором без выборов» и заявил, что Украина сама виновата в войне.

Тем временем в Европе выразили поддержку Зеленскому. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал слова Трампа «опасными и неправильными», а премьер-министр Великобритании Киер Стармер подчеркнул, что перенос выборов во время войны вполне оправдан.

На фоне дипломатических споров российские атаки на Украину продолжаются. За ночь российские войска выпустили 161 дрон и до 14 ракет по территории страны. В Херсоне авиаударом разрушен жилой дом, погиб один человек, шестеро ранены, в том числе 14-летние близнецы. В Одессе второй день подряд российские удары оставляют десятки тысяч домов без электричества в условиях зимних морозов.