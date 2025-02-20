ПОЛИТИКА
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Израиль начал готовить Газу к страшному?
Израильские военные начали разбрасывать с воздуха на территорию палестинского эксклава деморализующие листовки, чтобы побудить местное население покинуть Газу
Израиль начал готовить Газу к страшному?
Фото: Reuters / Others
20 февраля 2025 г.

Израильские военные начали распространять листовки по всему сектору Газа, используя их как инструмент запугивания и психологического давления на местное население.

Как сообщает Middle East Eye, в посланиях содержатся угрозы массового выселения палестинцев в рамках предложенного Дональдом Трампом плана «этнической чистки».

В листовках утверждается, что депортация жителей Газы неизбежна, а их судьба не интересует ни США, ни Европу, ни арабские страны, которые теперь «сотрудничают с Израилем».

Одно из посланий гласит: «Карта мира не изменится, если весь народ Газы исчезнет с лица земли».

Кроме того, израильская сторона использует обещания гуманитарной помощи в обмен на сотрудничество, пытаясь посеять раздор среди местного населения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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