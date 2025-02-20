Turksat 6A успешно завершил первое тестовое вещание в космосе

Важный шаг в космической программе Турции: ее первый национальный спутник связи Turksat 6A успешно завершил свое первое тестовое вещание в космосе совместно с телеканалом TRT World. Turksat 6A на 80% состоит из отечественных компонентов. Он был построен турецкими инженерами. Спутник расширит зону покрытия Турции, обеспечив доступ к связи для 5 миллиардов человек по всему миру. #Turksat6A #ТурецкийСпутник #КосмическаяПрограммаТурции #ТестовоеВещание #TRTWorld #Космос #СпутниковаяСвязь #Турция #Технологии #КосмическиеТехнологии #Инновации #ТурецкиеРазработки #СпутниковаяСвязь #ЗонаПокрытия