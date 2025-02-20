ПОЛИТИКА
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Главу МИД Германии обвинили в причастности к убийствам палестинских детей
“Вы причастны к убийству десятков тысяч палестинских детей! Как вы себя чувствуете после такого?” Активистка из Германии прервала речь министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на конференции в Дармштадте, протестуя против соучастия страны в геноцидной войне Израиля против Газы. #Бербок #МИДГермании #Протест #Геноцид #Газа #ПалестинскиеДети #Соучастие #Активизм #Дармштадт #Германия #АнналенаБербок #Палестина #Израиль
dfsg / Others
20 февраля 2025 г.
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