В Бат-Яме, к югу от Тель-Авива, за короткий промежуток времени были подорваны два автобуса, а вскоре взорвался и третий. Опасаясь новых атак, власти приостановили работу метрополитена.

По данным израильской полиции, взрывы могли быть организованы с помощью заложенных в автобусах устройств. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Израильские власти охарактеризовали произошедшее как теракт.

На взрывчатке были написаны слова «Месть из лагеря Тулькарм», сообщают местные СМИ. Это может указывать на то, что нападения могли быть организованы на Западном берегу на фоне распространяющейся израильской агрессии в регионе.

Премьер-министр Израиля созывает экстренное заседание Совета безопасности в связи с произошедшими взрывами.