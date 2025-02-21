Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, однако Вашингтон ставит условие — сначала должен быть прогресс в прекращении российско-украинской войны, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Reuters.

Рубио рассказал, что этот вопрос обсуждался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время переговоров в Саудовской Аравии. По его словам, встреча лидеров не состоится, пока не будет ясности о ее повестке и возможных результатах.

«Обычно такие встречи не проводятся до тех пор, пока вы не узнаете какого-либо результата или прогресса. Поэтому я думаю, что время встречи во многом зависит от того, удастся ли нам достичь прогресса в прекращении войны в Украине, и если удастся, и эта встреча станет заключением соглашения, я думаю, все должны праздновать, что президент Трамп — миротворец», — заявил Рубио.

Ранее Трамп сам заявлял, что его встреча с Путиным «вероятно» состоится до конца февраля. Он также подтвердил телефонный разговор с российским президентом, в котором обсуждал ускорение окончания войны.

По итогам встречи делегаций США и России в Эр-Рияде Трамп отметил, что Москва «проявила себя хорошо и настроена на завершение войны».