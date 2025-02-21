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Венгрия против антироссийских санкций
Венгрия пригрозила наложить вето на расширение санкций против России и выступила против 20-миллиардного пакета помощи Украине, ссылаясь на мирные инициативы Дональда Трампа
Венгрия против антироссийских санкций
Петер Сийярто / Фото: Reuters
21 февраля 2025 г.

Венгрия заявила о намерении заблокировать расширение санкций против России, а также выступила против 20-миллиардного пакета помощи Украине, предложенного Евросоюзом. Об этом сообщил госсекретарь по общественной дипломатии Венгрии Золтан Ковач, сославшись на заявление главы МИД Петера Сийярто.

Министр объяснил позицию Будапешта тем, что необходимо «дать время миротворческим усилиям» Дональда Трампа. По его словам, финансовая помощь Киеву лишь укрепит его позиции на переговорах, а не подтолкнет к миру.

Ранее Венгрия уже угрожала наложить вето на санкции ЕС против России и Беларуси, но в конце января отозвала возражения в обмен на обещания Брюсселя по вопросам энергетической безопасности и транзиту газа.

Теперь Сийярто заявил, что эти обещания нарушены, поскольку Киев начал переговоры о транзите со Словакией, но не с Венгрией. Будапешт требует от Украины гарантий безопасности «Турецкого потока» и возобновления транзита российского газа через украинскую территорию.

Поставки газа через Украину были остановлены 1 января после истечения контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом», и Киев не планирует его продлевать.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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