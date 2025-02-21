Вашингтон приостановил продажу вооружений Украине, заявил глава оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко в интервью «Страна.ua».

«По моей информации, оружие, которое шло на продажу, — поставки остановились. Те фирмы, которые должны были передавать это оружие, сейчас ждут, потому что решения нет», — сказал депутат.

Он также отметил, что нет уверенности даже в возможности закупки оружия за деньги.

Советник Трампа Майк Уолтц отказался комментировать заморозку поставок, но признал, что запасы вооружений в США истощаются. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что российская армия имеет численное превосходство, и дальнейшая военная помощь Украине не изменит ситуацию.

«Россия имеет масштабное превосходство в живой силе и вооружениях над Украиной, и это преимущество сохранится в независимости от дальнейших пакетов западной военной помощи», — написал он.

По словам Вэнса, Европа также сталкивается с дефицитом оружия и кризисом военной промышленности. Он добавил, что ни при администрации Байдена, ни сейчас у Запада не было стратегии победы в войне.

Ранее первый замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк сообщал, что 70% вооружения ВСУ поступает от западных партнеров, но даже с учетом этой помощи Киев испытывает нехватку боеприпасов.