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Израиль усиливает атаки на Западном берегу
Израиль усиливает атаки на Западном берегу после взрывов в Бат-Яме, сосредоточив удары на лагерях беженцев, особенно в Тулькарме
Израиль усиливает атаки на Западном берегу
Исраэль Кац / Фото: Reuters
21 февраля 2025 г.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал усилить удары по Западному берегу, сосредоточив атаки на лагерях беженцев, особенно в Тулькарме. Об этом сообщает The Times of Israel.

Решение последовало после взрывов в Бат-Яме, где в трех автобусах произошли детонации. Глава Минобороны назвал инцидент попыткой нападения и обвинил местных жителей в помощи палестинскому сопротивлению.

После взрывов работа метро была остановлена, но жертв и пострадавших не зафиксировано. Израильская полиция начала расследование.

Армия уже неделями расширяет атаки на Западном берегу. 21 января израильские военные начали операцию «Железная стена» в Дженине. 27 января удары расширились на Тулькарм, а 2 февраля армия атаковала лагерь беженцев Эль-Фариа и поселок Тамун.

После семи дней боев 8 февраля израильские силы отступили из Тамуна, но уже 9 февраля начали удары по лагерю Нур Шамс в Тулькарме.

По данным палестинских властей, с 21 января жертвами атак стали не менее 56 человек, тысячи получили ранения.

С 7 октября 2023 года из-за действий израильских военных на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме погибли 917 палестинцев, включая 167 детей, более 7 тыс. ранены.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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