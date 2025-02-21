В пригороде Тель-Авива произошла серия взрывов в автобусах

Два пустых автобуса взорвались с разницей в несколько минут в пригороде Тель-Авива Бат-Яме. Они находились на парковках, расположенных недалеко друг от друга. Позднее поступила информация о третьем взрыве. Кроме того, еще в двух автобусах нашли несработавшие устройства. После взрывов по всему Израилю приостановили движение общественного транспорта.