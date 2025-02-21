ПОЛИТИКА
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Трамп оглушил, Джонсон добил
Спикер Палаты представителей США заявил об отсутствии «аппетита» к новой помощи Украине на фоне жесткой словесной перепалки между Зеленским и Трампом
Трамп оглушил, Джонсон добил
Майк Джонсон / Фото: Reuters / Others
21 февраля 2025 г.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил об отсутствии перспектив нового пакета помощи Украине. Это заявление прозвучало через день после того, как президент Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «диктатором» и предупредил, что тот должен быстро договориться о мире с Россией, иначе рискует потерять страну.

«Нет никакого аппетита к этому», — заявил Джонсон на Конференции консервативных политических действий, отвечая на вопрос о возможности нового финансирования Украины. Примечательно, что даже упоминание такой возможности вызвало негодующий гул в зале.

Комментарии республиканского лидера Палаты представителей прозвучали на фоне растущей неопределенности относительно будущего американской поддержки Киева и обострения словесной перепалки между Трампом и Зеленским. Трамп уже перевернул американскую политику в отношении конфликта, прекратив кампанию по изоляции России телефонным звонком президенту РФ Владимиру Путину и организовав переговоры высокопоставленных представителей США и России в Саудовской Аравии без участия украинского правительства.

«Мы должны положить конец этому конфликту. И я могу сказать, что наши европейские союзники тоже понимают эту необходимость. Это затянулось слишком надолго», — подчеркнул Джонсон.

Во вторник Трамп обвинил Украину в провоцировании российского вторжения 2022 года, на что Зеленский ответил обвинением Трампа в повторении российской дезинформации.

Джонсон также отметил, что жалобы Зеленского на неприглашение Украины на встречу в Саудовской Аравии «неуместны». «Трамп пытается создать условия для реальных переговоров, и мы должны позволить ему делать то, что он делает», — заявил спикер.

За время конфликта Конгресс США одобрил помощь Украине на сумму $175 млрд. В апреле прошлого года Джонсон, вопреки сопротивлению однопартийцев-республиканцев, допустил голосование по пакету помощи на $61 млрд, который прошел благодаря поддержке демократов. Теперь же республиканцы контролируют обе палаты Конгресса и Белый дом, что существенно меняет ситуацию.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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