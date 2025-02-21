Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил об отсутствии перспектив нового пакета помощи Украине. Это заявление прозвучало через день после того, как президент Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «диктатором» и предупредил, что тот должен быстро договориться о мире с Россией, иначе рискует потерять страну.

«Нет никакого аппетита к этому», — заявил Джонсон на Конференции консервативных политических действий, отвечая на вопрос о возможности нового финансирования Украины. Примечательно, что даже упоминание такой возможности вызвало негодующий гул в зале.

Комментарии республиканского лидера Палаты представителей прозвучали на фоне растущей неопределенности относительно будущего американской поддержки Киева и обострения словесной перепалки между Трампом и Зеленским. Трамп уже перевернул американскую политику в отношении конфликта, прекратив кампанию по изоляции России телефонным звонком президенту РФ Владимиру Путину и организовав переговоры высокопоставленных представителей США и России в Саудовской Аравии без участия украинского правительства.

«Мы должны положить конец этому конфликту. И я могу сказать, что наши европейские союзники тоже понимают эту необходимость. Это затянулось слишком надолго», — подчеркнул Джонсон.

Во вторник Трамп обвинил Украину в провоцировании российского вторжения 2022 года, на что Зеленский ответил обвинением Трампа в повторении российской дезинформации.

Джонсон также отметил, что жалобы Зеленского на неприглашение Украины на встречу в Саудовской Аравии «неуместны». «Трамп пытается создать условия для реальных переговоров, и мы должны позволить ему делать то, что он делает», — заявил спикер.

За время конфликта Конгресс США одобрил помощь Украине на сумму $175 млрд. В апреле прошлого года Джонсон, вопреки сопротивлению однопартийцев-республиканцев, допустил голосование по пакету помощи на $61 млрд, который прошел благодаря поддержке демократов. Теперь же республиканцы контролируют обе палаты Конгресса и Белый дом, что существенно меняет ситуацию.