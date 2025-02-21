Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не против возобновления ядерных переговоров с США, но отказывается обсуждать будущее страны под внешним давлением. По его словам, политика Вашингтона строится на «максимальном давлении», которое делает переговорный процесс невозможным.

«Мы никогда не говорили, что не будем вести переговоры. С самого начала мы заявляли, что готовы к диалогу. Но мы не будем обсуждать судьбу Ирана под угрозами. Они вводят санкции, требуют, чтобы у нас не было ракет и оружия, а потом снова говорят о переговорах. Так не бывает», — сказал Пезешкиан.

Глава государства подчеркнул, что диалог возможен только на основе взаимного уважения, а не ультиматумов. Он процитировал турецкую пословицу: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», пояснив, что она символизирует честь и независимость.

Пезешкиан также ответил на заявления США и Израиля, отметив, что Тегеран не боится этих стран.

«Некоторые боятся Израиля, потому что за ним стоит Америка. Но мы не боимся и не будем бояться. Нашему обществу соответствует такая позиция», — сказал он.

Президент выразил уверенность, что Иран решит все свои проблемы, несмотря на давление Запада.