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Второй этап сделки по Газе под угрозой срыва
Переговоры о втором этапе соглашения по прекращению огня в Газе не начались, так как Израиль затягивает процесс, заявил представитель ХАМАС
Второй этап сделки по Газе под угрозой срыва
Газа / Фото: Reuters
21 февраля 2025 г.

Переговоры о втором этапе соглашения по прекращению огня между Израилем и ХАМАС пока не начались, поскольку премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху затягивает процесс, заявил представитель палестинского движения Абдул Латиф Аль-Кану.

По его словам, ХАМАС готов выполнить все этапы соглашения, включая обмен пленными и соблюдение гуманитарного протокола, но ждет от Израиля аналогичных действий.

Аль-Кану подчеркнул, что Израиль использовал в секторе Газа запрещенное международными конвенциями оружие. В связи с этим он потребовал создания международного комитета для расследования нарушений.

Соглашение о прекращении огня и обмене пленными между Израилем и ХАМАС, рассчитанное на три этапа, вступило в силу 19 января. Реализация первого этапа завершится 2 марта, но переговоры о переходе ко второму этапу до сих пор не начались.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал усилить удары по Западному берегу, сосредоточив атаки на лагерях беженцев, особенно в Тулькарме.

Решение последовало после взрывов в Бат-Яме, где в трех автобусах произошли детонации. Глава Минобороны назвал инцидент попыткой нападения и обвинил местных жителей в помощи палестинскому сопротивлению.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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