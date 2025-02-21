Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что представители России и США в последние месяцы тайно встречались в Швейцарии, чтобы неофициально обсудить российско-украинскую войну.

В переговорах участвовали люди с дипломатическим и военным опытом, но они не являются официальными представителями государств. Остается неясным, направили ли их правительства России и США. Имена участников не раскрываются.

По данным одного из источников, о встречах знали лишь немногие советники президента США Дональда Трампа.

Неизвестно, когда начались переговоры, что именно обсуждали стороны и присутствовали ли на встречах представители Украины.

Часть переговоров проходила в период смены администрации США — между победой Трампа на выборах 5 ноября 2024 года и его инаугурацией 20 января 2025 года. Одна из последних встреч состоялась в Женеве в середине февраля, одновременно с Мюнхенской конференцией по безопасности.

Источники называют встречи побочным переговорным каналом или переговорами «по второму треку». Однако, по мнению одного из собеседников, эти контакты могут больше не иметь значения, поскольку США и Россия в последние недели начали официальные переговоры.

Белый дом, МИД России и правительство Украины не ответили на запросы Reuters о комментарии.

18 февраля в Эр-Рияде прошли официальные переговоры России и США, на которых присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. В ходе встречи обсуждались подготовка переговоров президента РФ Владимира Путина и Дональда Трампа, а также перспективы урегулирования войны.