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Трамп разрешил Канаде сохранить гимн
После угроз тарифами на автомобили, древесину и энергоносители президент США предложил сделать Канаду 51-м штатом, но сохранить «O, Канада!» в качестве гимна
Трамп разрешил Канаде сохранить гимн
Дональд Трамп / Фото: Reuters / Others
21 февраля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп вновь выразил желание присоединить Канаду в качестве 51-го штата. Выступая на ужине Ассоциации губернаторов-республиканцев в Вашингтоне, он связал это с торговыми отношениями между странами.

«Я думаю, Канаде, знаете ли, придется платить тарифы на автомобили, древесину, нефть и газ, и так далее, а они получают 95% своей продукции из Соединенных Штатов», — заявил Трамп.

Комментируя недавний инцидент на хоккейном матче в Монреале, где канадцы освистали американский гимн, Трамп выразил уверенность, что «в конечном итоге» они будут его прославлять. При этом он проявил неожиданную благосклонность к канадскому гимну: «Нам придется выработать какое-то соглашение... потому что мне нравится «О, Канада!». Это прекрасная вещь. Я думаю, мы должны сохранить его для 51-го штата».

Трамп вновь назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо «губернатором» и отметил, что тот делает «замечательную работу», но добавил: «Я думаю, это фактически стоило ему его выборов, если хотите знать, но мы еще посмотрим».

В завершение своего выступления президент США неожиданно добавил: «Мы присматриваемся к Гренландии, и мы должны вернуть Панамский канал»

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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