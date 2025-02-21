Трамп пригрозил странам БРИКС введением пошлин в размере 150% за попытку уничтожить доллар

Страны БРИКС отказались от попыток заменить доллар новой валютой после угроз введения пошлин. Об этом президент США Дональд Трамп заявил, выступая на ужине Ассоциации губернаторов-республиканцев в Вашингтоне. Напомним, что БРИКС основали в 2006 году Бразилия, Россия, Индия и Китай, позже в 2011 году к ним присоединилась ЮАР. А вот Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками объединения в январе 2024 года. Напомним, ранее Трамп во время пресс-конференции по ошибке назвал Испанию членом БРИКС.