Илон Маск снова оказался в центре внимания, появившись на сцене Конференции консервативных политических действий (CPAC) с бензопилой в руках. Этот необычный подарок он получил от президента Аргентины Хавьера Милеи, известного своими радикальными реформами.

«Это бензопила для бюрократии!» — заявил Маск, триумфально подняв инструмент над головой перед восторженной публикой. Хромированная пила украшена лозунгом Милеи: «Viva la libertad, carajo!» — «Да здравствует свобода, черт возьми!»

Глава Tesla и самый богатый человек в мире стал ключевой фигурой в масштабных сокращениях государственного бюджета, проводимых администрацией Дональда Трампа. В четверг стало известно, что 6 тыс. сотрудников Налогового управления США (IRS) получат уведомления об увольнении. Под нож уже попали регуляторы, лесные службы, ученые и тысячи других госслужащих.

Милей, пришедший к власти в конце 2023 года, превратил бензопилу в символ своей экономической политики, нацеленной на сокращение госрасходов. Маск, который активно поддерживал аргентинского президента, похоже, взял этот образ на вооружение.

На сцене CPAC он появился в черном костюме, напоминающем стиль Dark MAGA (Make America Great Again), и с улыбкой демонстрировал публике «оружие» против бюрократии. В соцсетях он выложил фото с подписью: «Это реальное фото», дав понять, что его перформанс — не просто шоу, а заявление о намерениях.

Тем временем проект DOGE (Департамент государственный эффективности), который Маск курирует, столкнулся с судебными разбирательствами в Вашингтоне. Администрация Трампа утверждает, что миллиардер не является официальным сотрудником ведомства, однако фактически управляет его реформами.

На фоне этого скандала личная жизнь Маска вновь оказалась под прицелом СМИ. Недавно стало известно, что у него родился 13-й ребенок, а его бывшая супруга певица Граймс публично обвинила его в игнорировании «медицинского кризиса» их общего сына. Она заявила, что миллиардер не отвечает на звонки и письма, и пригрозила продолжить давление через соцсети.