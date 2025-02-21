ПОЛИТИКА
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Вэнс: Украина существует благодаря щедрости Вашингтона
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина перестала бы существовать без американской поддержки, и посоветовал Зеленскому благодарить Вашингтон
Вэнс: Украина существует благодаря щедрости Вашингтона
Джей Ди Вэнс / Фото: Reuters
21 февраля 2025 г.

Украина не существовала бы без щедрости США, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью одному из YouTube-каналов на полях конференции консерваторов CPAC в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что если президент Украины Владимир Зеленский не согласен с позицией Дональда Трампа, то должен решать вопросы напрямую, а не критиковать американского лидера в СМИ.

«Президент Зеленский, а также его страна перестали бы существовать без щедрости Соединенных Штатов Америки. Так что пусть скажет спасибо», — заявил Вэнс.

По его словам, украинский лидер должен звонить Трампу или американским дипломатам, а не устраивать пресс-тур по Европе, комментируя политику Вашингтона.

«Если он не согласен с президентом (Трампом), пусть поднимет трубку и позвонит ему или нашим талантливым дипломатам, а не устраивает тур по СМИ Европы, критикуя президента США. Это оскорбительно — для него, для меня, для американского народа. И, кстати, это глупо», — добавил Вэнс.

Он также заявил, что публичные нападки Зеленского не повлияют на позицию Трампа и посоветовал Киеву лучше подбирать политических советников.

Ранее глава оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко заявил, что Вашингтон приостановил продажу вооружений Украине.

«По моей информации, оружие, которое шло на продажу, — поставки остановились. Те фирмы, которые должны были передавать это оружие, сейчас ждут, потому что решения нет», — сказал депутат.

Он также отметил, что нет уверенности даже в возможности закупки оружия за деньги.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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