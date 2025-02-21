Европейский Центробанк (ЕЦБ) заявил о крупнейшем годовом убытке в своей истории — €7,9 млрд. Причина — рост процентных выплат национальным центробанкам из-за повышения ставок для борьбы с инфляцией.

В опубликованном 20 февраля отчете ЕЦБ подчеркнул: убытки не угрожают его стабильности и не влияют на денежно-кредитную политику. Руководство ожидает, что 2024 год станет пиком потерь и в ближайшие годы банк вернется к прибыли.

Однако, несмотря на все заверения, общая тенденция последних лет все же негативная. С июня ЕЦБ снизил ключевую ставку с 4% до 2,75%, рынки ждут дальнейшего смягчения. В 2023 году банк впервые за почти 20 лет сообщил об убытках, но тогда компенсировал их за счет резервов. В 2024 году таких запасов уже не осталось.

Финансовые потери ограничат выплаты национальным центробанкам. Это затронет и госбюджеты, поскольку центробанки передают прибыль государству. Например, Бундесбанк Германии с 1980 по 2019 год перечислил десятки миллиардов евро в Немецкий Минфин. Однако с 2019 года такие выплаты прекратились из-за убытков.

Несмотря на рекордный дефицит, чистый капитал ЕЦБ вырос на 12% до €50 млрд. Этому способствовал рост цен на золото, который увеличил стоимость золотого запаса банка на €10 млрд, а также рост валютных резервов на 9% до €60 млрд.

Основная причина убытков — масштабная скупка облигаций до 2022 года. ЕЦБ приобретал государственные и корпоративные бумаги, чтобы поддержать экономику. Однако многие из них имеют низкую доходность и долгий срок погашения.

Банк совершал покупки через национальные центробанки, что создало перед ними огромные обязательства. Когда ЕЦБ поднял ставки, проценты по этим долгам резко выросли. Даже с замедлением инфляции и снижением ставок финансовые трудности могут сохраниться.