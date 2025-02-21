США выступили против использования формулировки «российская агрессия» в заявлении G7 по случаю третьей годовщины начала российско-украинской войны. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Американские чиновники добиваются смягчения риторики G7 в отношении России и отказываются использовать термин «российская агрессия», который присутствовал в совместных заявлениях группы с 2022 года.

«Американцы блокируют эту формулировку, но мы все еще работаем над этим», — сообщил европейский чиновник.

Администрация США сменила риторику, теперь называя войну «украинским конфликтом». Подобные формулировки отныне использует и Госдепартамент США, в том числе в заявлении после недавней встречи госсекретаря Марко Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым в Эр-Рияде.

По словам западных дипломатов, это ставит под угрозу традиционное единство союзников.

Спор разгорелся на фоне продолжающихся обвинений со стороны администрации Дональда Трампа в адрес Украины. Американский президент назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов» и даже предложил вернуть Россию в G7. Тем временем его советники оказывают давление на Киев, требуя заключить кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам.

Опасения Киева о будущем поддержки США усилились после того, как Трамп санкционировал прямые переговоры с Владимиром Путиным о заключении мирного соглашения.

Кроме того, США решили отменить пресс-конференцию после переговоров между Зеленским и спецпредставителем Трампа по Украине Кейтом Келлогом. Однако украинский лидер охарактеризовал беседу как «хорошую» и «детализированную».

Республиканцы в Конгрессе все активнее выступают против дальнейшей помощи Украине. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что «желания» выделять новый пакет финансирования нет, а союзник Трампа Илон Маск подверг Зеленского критике, повторив ложные утверждения о том, что его рейтинг якобы составляет всего 4%.

Несмотря на позицию Трампа, последние опросы показывают, что уровень поддержки Зеленского в Украине вырос с 52% в декабре до 57%.