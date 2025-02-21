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Москва хочет избавиться от НАТО
Москва попросила Дональда Трампа вывести войска альянса из Восточной Европы
Москва хочет избавиться от НАТО
фото: Reuters / Reuters
21 февраля 2025 г.

Россия потребовала от НАТО вывести войска из Восточной Европы в рамках переговоров о завершении войны в Украине, сообщило правительство Румынии. США отвергли это требование, но растут опасения, что Дональд Трамп может согласиться на него в будущем, пишет Financial Times (FT).

Советник по нацбезопасности Румынии Кристиан Дякэнеску предупредил, что ситуация остается непредсказуемой.

«Все может измениться в любую минуту», — заявил он в эфире Antena3, отметив резкую критику Украины со стороны Трампа и его готовность идти на уступки Москве.

Россия выдвинула это требование на переговорах в Эр-Рияде, но американские официальные лица отказались его поддержать. Теперь европейские лидеры, включая представителей Великобритании и Франции, готовятся к срочным визитам в Вашингтон, чтобы убедить Трампа не идти на уступки.

Страны Восточной Европы обеспокоены. Трамп уже принял несколько тревожных решений: он заблокировал вступление Украины в НАТО и пообещал нормализацию отношений с Россией.

Один из высокопоставленных чиновников региона заявил FT, что не уверен, понимает ли Трамп всю серьезность ситуации.

«Есть риск, что Москва обманет Вашингтон, используя давление на Украину», — отметил собеседник издания.

Путин давно хочет, чтобы НАТО сократило присутствие в Восточной Европе, стремясь восстановить влияние Москвы в постсоветских странах. Это было одной из частей ультиматума перед началом российско-украинской войны в 2022 году. Теперь же заявления и действия Трампа вызывают опасения, что он может предоставить Путину именно то, чего тот хочет.

Недавно Трамп повторил утверждение Путина о том, что желание Украины вступить в НАТО спровоцировало войну. Он также назвал украинского президента Владимира Зеленского «диктатором без выборов» и исключил европейские страны из ранних этапов мирных переговоров.

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