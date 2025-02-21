Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поступил так же, как Уинстон Черчилль во время Второй мировой войны, приостановив выборы в условиях боевых действий.

Такое сравнение он привел после переговоров с норвежским коллегой Торе Сандвиком.

По словам Хили, безопасность Европы и США зависит от единства НАТО и дальнейшей поддержки Украины.

«Это то, что мы обсуждали с американцами и будем продолжать обсуждать», — отметил он.

Министр также ответил на заявления Трампа, который назвал Зеленского «диктатором без выборов» и заявил, что он «разрушил свою страну».

«Зеленский — лидер, преданный своей стране», — подчеркнул Хили.

Он добавил, что украинский президент — избранный лидер, и напомнил, что Черчилль также не проводил выборы во время войны.

Ранее Дональд Трамп написал в Truth Social, что Зеленский «должен действовать быстро, иначе у него не останется страны».

«Зеленский проделал ужасную работу: его страна разрушена, миллионы людей погибли напрасно, и все это продолжается. Диктатор без выборов, Зеленский должен действовать быстро, иначе у него не останется страны», — заявил Трамп.

Зеленский назвал эти слова «дезинформацией» и сослался на данные Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которым ему доверяют 57% украинцев, а не доверяют 37%.

«Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас — не получится», — заявил Зеленский, отметив, что нарратив о нелегитимности украинской власти активно распространяет Кремль.