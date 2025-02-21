Республиканские законодатели продвигают инициативу о полном выходе США из ООН. Сенатор Майк Ли 21 февраля представил законопроект, предусматривающий разрыв всех связей с ООН в 2025 году, включая выход из ее агентств и прекращение финансирования.

Депутат Палаты представителей Чип Рой готовит аналогичное предложение.

Ли раскритиковал ООН как «площадку для диктаторов» и призвал США прекратить ее поддерживать. Он связал этот шаг с внешнеполитическим курсом Дональда Трампа «Америка прежде всего», заявив, что страна должна сосредоточиться на союзах, напрямую обеспечивающих ее безопасность.

Рой поддержал эту позицию, назвав ООН «коррумпированной глобалистской организацией», которая не смогла предотвратить войны, геноциды и нарушения прав человека. Он также сослался на недавний скандал вокруг ближневосточного агентства ООН. Израиль бездоказательно обвинил агентство в том, что оно якобы помогало ХАМАС. Тель-Авив так и не предоставил каких-либо подтверждений своих обвинений, кроме пары заявлений премьера Биньямина Нетаньяху .

Законопроект уже поддержали не менее дюжины республиканцев. Если он будет принят, это станет самым масштабным разрывом США с ООН за всю историю.

Инициатива появилась на фоне недавнего указа Трампа о выходе США из Совета ООН по правам человека и прекращении финансирования БАПОР. Трамп давно критикует ООН, обвиняя ее в предвзятости к Вашингтону и неэффективности.

Белый дом также готовится пересмотреть все финансовые взносы США в ООН. По словам Трампа, Америка платит слишком много, тогда как другие страны вносят несоразмерно меньший вклад. Он также предложил пересмотреть участие США в ЮНЕСКО, еще одном агентстве ООН, из которого Вашингтон уже выходил в прошлом.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил в защиту организации, подчеркнув ее роль в спасении жизней и обеспечении глобальной безопасности. Он призвал к продолжению сотрудничества, однако Трамп настаивает, что ООН «должна навести порядок» в своей работе.