Среди развалин, где раньше стоял их дом, семья Абу Халуб теперь обитает в палатке. Вода стала для них основным вызовом. Каждый день — это борьба за несколько литров для приготовления пищи, стирки и питья.

Фатен и ее муж Карам начинают утро с ведрами в руках, стараясь найти любую возможность добыть воду. Иногда им помогают пожилые родители Карама: 60-летняя Далаль и 65-летний Нассер. В традиционном обществе Газы такая работа обычно возлагается на молодежь, но война изменила все. Сегодня даже маленькие дети таскают тяжелые канистры.

После перемирия 19 января люди начали возвращаться в разрушенные дома на севере Газы, но к нормальной жизни это не привело. Израильские бомбардировки уничтожили водопровод и канализацию. Воды нет нигде, констатируют жители Газы. Приходится выстаивать длинные очереди за бутылями воды, которую доставляют гуманитарные организации. Либо же выпаривать соль из морской воды.

Семья Абу Халуб каждый день надеется на прибытие водовозки. Иногда им удается занять место в очереди, но часто они остаются ни с чем. Воды хватает ненадолго, а регулярных поставок нет. Семья моется раз в десять дней, используя минимальное количество воды.

«Я понимаю, что муниципалитет не может восстановить трубы, но ведь должны быть какие-то решения», — говорит Фатен. Она надеется, что местные власти или международные организации придут на помощь.

До войны семья не хотела покидать север Газы и оставалась там до самого конца, даже когда израильские войска начали наземное наступление. Но в октябре бомбардировки стали невыносимыми, и они были вынуждены бежать в западную часть Газы.

«Вернувшись, я не узнала район. Все разрушено. Нет ни воды, ни канализации, ни электричества. Иногда кажется, что лучше бы мы погибли во время войны», — признается Фатен, глядя на руины вокруг.