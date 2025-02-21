ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Израильские СМИ показали допрос палестинского врача Хуссама Абу Сафии
Момент, как израильские военные допрашивают известного палестинского врача перед телекамерами. Директора больницы «Камаль Адван» Хуссама Абу Сафию задержали в декабре 2024 года во время рейда на севере Газы. Семья врача, включая жену и пятерых детей, которые являются гражданами Казахстана, несколько раз обращалась к международному сообществу с призывом о его немедленном освобождении. Ранее израильские СМИ распространили видеозапись, на которой врач передвигался в кандалах по коридору тюрьмы. Сообщается, что его могут освободить в субботу, 22 февраля.
Израильские СМИ показали допрос палестинского врача Хуссама Абу Сафии / Others
21 февраля 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us