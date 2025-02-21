Израильские СМИ показали допрос палестинского врача Хуссама Абу Сафии

Момент, как израильские военные допрашивают известного палестинского врача перед телекамерами. Директора больницы «Камаль Адван» Хуссама Абу Сафию задержали в декабре 2024 года во время рейда на севере Газы. Семья врача, включая жену и пятерых детей, которые являются гражданами Казахстана, несколько раз обращалась к международному сообществу с призывом о его немедленном освобождении. Ранее израильские СМИ распространили видеозапись, на которой врач передвигался в кандалах по коридору тюрьмы. Сообщается, что его могут освободить в субботу, 22 февраля.