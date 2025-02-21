Кардинал Джанфранко Равази заявил, что папа Франциск может принять решение об отречении, если его состояние здоровья не позволит продолжать служение.

«Он сделает свой выбор. Конечно, он примет решение сам, возможно, попросит совета, но это будет его личное решение», — сказал кардинал в интервью Corriere della Sera.

Франциск планирует оставаться на посту до завершения юбилейного года христианства, который Римско-католическая церковь отмечает с 24 декабря 2024-го по 6 января 2026-го. Однако его здоровье вызывает беспокойство.

С 14 февраля 88-летний понтифик находится в больнице с бронхитом. Врачи диагностировали у него полимикробную инфекцию дыхательных путей, а Ватикан сообщил о «сложной клинической ситуации».

В декабре папа был вынужден отменить запланированную поездку на климатическую встречу в Дубае из-за последствий гриппа и воспаления легких.

В январе он не смог закончить речь из-за «приступа бронхита». Позже в том же месяце он сказал, что чувствует себя лучше, несмотря на «некоторое недомогание и боль».

Папа римский за последние годы столкнулся с рядом проблем со здоровьем, начиная от болей в колене и тазобедренном суставе и заканчивая воспалением толстой кишки. В июне он также перенес операцию по удалению грыжи.

В молодости в своей родной Аргентине будущему главе католической церкви удалили часть легкого.

Ранее папа Франциск говорил, что может уйти со своего поста, если его здоровье ухудшится. Франциск возглавляет Ватикан с 2013 года. Он сменил Бенедикта XVI, который ушел с поста по состоянию здоровья. Бенедикт XVI скончался в 2022 году.