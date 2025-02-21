Как Илон Маск размахивал «бюрократической» бензопилой

Илону Маску подарили бензопилу. Этот подарок преподнес президент Аргентины во время Конференции консервативных политических действий в Вашингтоне. Маск назвал инструмент оружием против бюрократии. На самой бензопиле выгравировано «Viva la libertad, carajo», что в переводе с испанского означает «Да здравствует свобода, черт возьми». Напомним, что этот электроинструмент стал символом предвыборной кампании Милея в Аргентине в 2023 году.