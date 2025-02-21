Украина столкнулась с серьезными последствиями российских атак на свою энергетическую инфраструктуру, потеряв 40% добычи газа, сообщает Reuters со ссылкой на источник в украинской газовой отрасли. В результате Киев экстренно наращивает импорт топлива из Европы, планируя закупки объемом до 800 млн кубометров в феврале и марте 2025 года.

«Мы могли бы обойтись без импорта, но атаки на газодобывающие предприятия вынуждают нас компенсировать сокращение внутреннего производства», — рассказал источник.

До начала российских атак Украина добывала около 52 млн кубометров газа в сутки. Однако потребление зимой достигает 110–140 млн кубометров, а дефицит покрывался за счет запасов в подземных хранилищах. Теперь, по данным украинского оператора газотранспортных систем, импорт газа вырос почти в 10 раз — с нескольких миллионов до более чем 20 млн кубометров в сутки.

При этом уровень текущей добычи газа в стране власти не раскрывают. Запасы газа в хранилищах остаются ограниченными, но, по словам источника, благодаря импорту и сохранившейся добыче Киев сможет избежать ограничений на газоснабжение для промышленности и населения до конца отопительного сезона.

Тем не менее, ситуация с газом на следующий отопительный сезон остается неопределенной. По предварительным оценкам, для стабильного прохождения зимы 2025–2026 годов Украине потребуется накопить не менее 13 млрд кубометров газа.

Однако начинать закачку топлива в хранилища необходимо уже этой весной. Главный вопрос — каковы будут масштабы импорта после марта и удастся ли стабилизировать внутреннюю добычу. По словам собеседника Reuters, интенсивность российских ударов напрямую влияет на возможности Украины обеспечить энергобезопасность в следующем году.