ПОЛИТИКА
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В Кашмире полиция изъяла сотни исламских книг
Около 668 книг, связанных с крупной индийской исламской организацией, изъяла полиция в управляемом Индией Кашмире, начиная с 14 февраля. Правоохранительные органы в первую очередь нацелились на исламские тексты издательства Markazi Maktaba Islami Publishers, которое находится в Нью-Дели. В полиции заявили, что данные книги «были признаны нарушающими законодательные нормы».
В Кашмире полиция изъяла сотни исламских книг / Others
21 февраля 2025 г.
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