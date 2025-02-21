В Кашмире полиция изъяла сотни исламских книг

Около 668 книг, связанных с крупной индийской исламской организацией, изъяла полиция в управляемом Индией Кашмире, начиная с 14 февраля. Правоохранительные органы в первую очередь нацелились на исламские тексты издательства Markazi Maktaba Islami Publishers, которое находится в Нью-Дели. В полиции заявили, что данные книги «были признаны нарушающими законодательные нормы».