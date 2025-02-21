Администрация президента США Дональда Трампа представила Украине обновленный проект соглашения по природным ресурсам, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

В публикации указано, что в новом документе были сделаны значительные улучшения, и он соответствует украинскому законодательству. В частности, из него были удалены некоторые положения, которые беспокоили власти Украины. В том числе о том, что сделка находится под юрисдикцией суда Нью-Йорка. На этом фоне подписание соглашения становится все более вероятным.

Накануне советник по национальной безопасности Белого дома Майк Уолтц заявил, что Зеленскому необходимо «вернуться за стол переговоров» по вопросу о природных ресурсах: «Это переговоры. А в переговорах нужно договариваться. Украина хочет вести переговоры о полезных ископаемых, и мы говорим об этом».

В предыдущей версии документа говорилось, что США будут получать 50% доходов от разработки месторождений, а сама сделка будет находиться под юрисдикцией суда Нью-Йорка. Предложение было озвучено президенту Украины на Мюнхенской конференции по безопасности, глава государства отказался его подписывать.

После этого в отношения между США и Украиной стал заметен разлад. Президент США обрушился на Киев с критикой и даже назвал украинского коллегу «диктатором без выборов», поскольку из-за военного положения и регулярных обстрелов в стране не могут провести президентскую кампанию.

«Зеленский должен действовать быстро, иначе у него не останется страны», — предупредил американский лидер.

В США признают, что их расстроил отказ украинской стороны сразу согласиться на выдвинутые условия. Но если соглашение все же будет подписано, то Киев и Вашингтон могут легко наладить отношения.

TRT на русском обсудил с политологом Алексеем Якубиным главные проблемы этого документа:

— Сама идея такого проекта возникла по инициативе Украины. В плане победы, который президент Владимир Зеленский презентовал ряду западных лидеров, в том числе США, было приглашение к совместной разработке природных ископаемых страны. Таким образом, сотрудничество не ограничивается политическими обещаниями, а переходит на уровень экономических гарантий.

Здесь можно провести параллель с Тайванем. Мы видим, что США признают остров частью территории Китая, но когда возникает вопрос о потенциальном военном присоединении к Пекину, то Вашингтон допускает отправку войск для защиты этих территорий.

Следуя этой логике, если США вложат десятки миллиардов долларов инвестиций в Украину, то, соответственно, у них появится дополнительный интерес защищать эти активы.

— Из-за чего возник спор?

— Сама по себе идея договора в том, что США получат долю в части государственных компаний и месторождений. Это будет совместная работа с Украиной, но, по сути, США заходят во многие секторы украинской экономики.

В Вашингтоне считают, что такое сотрудничество уже само по себе является гарантией безопасности. В Киеве настаивают, что эти гарантии должны быть четко прописаны в военном плане, чтобы не было какой-либо стратегической неопределенности, как с Тайванем.

Есть ощущение, что стороны будто говорят на разных языках. То есть в Белом доме говорят исключительно об экономическом моменте. А Зеленский пытается через договор о редкоземельных металлах получить прописанные и четко оформленные гарантии безопасности.

Но, насколько я понимаю, в новом документе также не будет прописан именно военный аспект.

— Как к этому соглашению относятся граждане Украины?

— Хотя Конституция Украины говорит о том, что природные ископаемые принадлежат народу, многие граждане страны понимают, что в реальности эти ресурсы уже 30 лет имеют каких-то собственников.

Поэтому в общественном мнении нет какого-либо отторжения идеи участия США. Наоборот, многие украинцы считают, что это было бы даже выгодно для страны. Присутствие американских транснациональных корпораций в Украине может пойти на пользу развития бизнеса.