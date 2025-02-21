ПОЛИТИКА
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Насколько велика Газа и что от нее осталось?
Газа — одно из самых густонаселённых мест на Земле, которое за 15 месяцев геноцидной войны превратилось в руины. Переговоры об окончательном прекращении огня между Израилем и ХАМАС еще не закончились, а президент Дональд Трамп уже хочет присвоить эксклав, выселив его коренных жителей. Давайте взглянем что из себя представляет Газа сегодня, какой там состав населения и реально ли депортировать все населения сектора?
Насколько велика Газа и что от нее осталось? / Others
21 февраля 2025 г.
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