Насколько велика Газа и что от нее осталось?

Газа — одно из самых густонаселённых мест на Земле, которое за 15 месяцев геноцидной войны превратилось в руины. Переговоры об окончательном прекращении огня между Израилем и ХАМАС еще не закончились, а президент Дональд Трамп уже хочет присвоить эксклав, выселив его коренных жителей. Давайте взглянем что из себя представляет Газа сегодня, какой там состав населения и реально ли депортировать все населения сектора?