Президент Украины Владимир Зеленский может восстановить отношения с Дональдом Трампом, согласившись на сделку по редкоземельным металлам, сообщает Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, Трамп возмущен отказом Киева передать США 50% прав на разработку месторождений редкоземов, титана, лития и урана. Сделка оценивалась в $500 млрд и, по мнению Вашингтона, должна была компенсировать военную помощь, оказываемую Украине.

«В [Республиканской] партии есть небольшое, но громкое крыло, которое настроено крайне антиукраински, но внутри него много тех, кто по-прежнему выступает за Украину. Нападки на Трампа только подливают масла в огонь», — пояснил источник Politico.

В Белом доме убеждены, что Киев должен «быстро работать», чтобы договоренность состоялась. В то же время часть американских политиков предупреждает, что открытая критика украинского лидера лишь усиливает раскол среди республиканцев и может ударить по самому Трампу.

19 февраля американский президент призвал Украину провести выборы и назвал Зеленского «диктатором без выборов». Он также публично обвинил Киев в срыве соглашения и пообещал его «воскресить».

Ранее NBC News сообщал, что США предложили Украине гарантии безопасности в обмен на контроль над половиной запасов редкоземельных руд. Однако Зеленский, выступая в Мюнхене, заявил, что документ «не готов для защиты интересов Украины». Госсекретарь Марко Рубио назвал эти слова ложью, а источник Axios сообщил, что Вашингтон уже передал Киеву обновленную версию соглашения.

В Верховной раде подтвердили открытость к переговорам, но заявили, что «Украина не колония и не должна платить репарации». По мнению Politico, США настаивают на экономической компенсации за оказанную помощь, в то время как Киев требует либо членства в НАТО, либо увеличения военной поддержки.