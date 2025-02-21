Администрация Трампа представила Украине обновленный вариант соглашения о добыче редкоземельных минералов после отказа Зеленского подписать первоначальный проект, что вызвало кризис в двусторонних отношениях.

Новый документ, по данным источников Axios, учел часть требований Киева, включая исключение пункта о юрисдикции нью-йоркского суда.

«В последнем проекте были сделаны значительные улучшения, и он соответствует украинскому законодательству», - сказал источник.

Спор по контракту обострил и без того напряженные отношения между Трампом и Зеленским. Американский президент назвал украинского лидера «диктатором, выбравшим войну», а Зеленский обвинил Трампа в распространении российской «дезинформации».

Украина располагает значительными запасами редкоземельных минералов, необходимых для самых передовых технологий в мире. Общая стоимость этих минералов может исчисляться триллионами долларов.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что сделка выгодна Украине, а инвестиции в ее экономику — лучшая гарантия безопасности.

В четверг Зеленский встретился в Киеве с посланником США Китом Келлогом и обсудил соглашение об ископаемых, ситуацию на поле боя, возвращение военнопленных и гарантии безопасности для Украины как часть будущего мирного соглашения.

После встречи Зеленский выступил с заявлением, в котором поблагодарил США за помощь и двухпартийную поддержку.

«Украина готова к заключению сильного, эффективного соглашения об инвестициях и безопасности с президентом США. Мы предложили самый быстрый и конструктивный способ достижения результатов. Наша команда готова работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю», - заявил он.