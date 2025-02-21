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Нетаньяху готовит «беспрецедентную» агрессию против Газы
Израиль намерен продлить первую фазу перемирия с ХАМАС — провести максимально возможный обмен пленными, а затем устроить жесточайшую военную кампанию
Нетаньяху готовит «беспрецедентную» агрессию против Газы
Фото: AP / Others
21 февраля 2025 г.

Израиль намерен усилить военные действия в Газе после завершения первой фазы текущей сделки с ХАМАС, не переходя ко второй.

По данным источника израильского Channel 14, правительство Нетаньяху рассматривает возможность продления первой фазы на две недели, чтобы добиться освобождения наибольшего числа заложников, даже если для этого придется отпустить еще больше палестинских заключенных.

После завершения сделки Израиль планирует начать широкомасштабное наступление на Газу, которое источник назвал «беспрецедентным». Это решение, как утверждается, принято при поддержке США.

В рамках плана предполагается крупная военная операция, включая ввод значительных сил в определенные районы Газы. Израильские войска в это время используют текущую паузу для отдыха и получения военных поставок из США.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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