Россия может согласиться на использование замороженных в Европе $300 млрд своих суверенных активов для восстановления Украины, но потребует, чтобы часть этих средств была направлена на территории, находящиеся под ее контролем. Об этом агентству Reuters сообщили три источника, знакомые с переговорами между РФ и США.

Москва и Вашингтон провели первые очные переговоры 18 февраля в Саудовской Аравии. Как президент США Дональд Трамп, так и российский лидер Владимир Путин выразили готовность встретиться лично. Хотя обсуждения находятся на ранней стадии, в России рассматривается вариант, при котором значительная часть замороженных резервов будет использована для восстановления Украины в рамках потенциального мирного соглашения.

При этом Россия настаивает на выводе украинских войск с подконтрольных ей территорий и отказе Киева от вступления в НАТО. Украина требует полного вывода российских войск и западных гарантий безопасности. В свою очередь, Трамп называет требования Киева «иллюзорными» и добивается доступа США к украинским минеральным ресурсам в качестве компенсации за поддержку.

Источник, знакомый с обсуждениями в Москве, сообщил, что Россия может согласиться на передачу до двух третей замороженных активов на восстановление Украины. Остальная часть средств, по мнению Москвы, должна быть направлена на развитие подконтрольных ей регионов.

Вопрос о судьбе замороженных активов остается сложным, поскольку Европа, владеющая большей частью этих резервов, пока не согласовала с США свою позицию. В ЕС опасаются, что конфискация российских суверенных активов может подорвать доверие к евро как резервной валюте.