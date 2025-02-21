Швейцарские власти официально подтвердили активность запрещенной в Турции террористической организации PKK на территории страны, о чем стало известно из доклада Федеральной разведывательной службы Швейцарии «Безопасность Швейцарии 2024».

В ответ на запрос депутата Швейцарской свободной демократической партии (FDP) Кваттро Жаклин правительство признало, что организация проводит в стране лагеря, направленные на идеологическую подготовку и привлечение молодых людей в свои ряды.

Хотя в этих лагерях, по утверждению швейцарских властей, не проводится вооруженная подготовка, отдельные участники могут быть отобраны для отправки в руководящие структуры PKK или для участия в боевых действиях против турецкой армии.

Швейцарская федеральная разведывательная служба в отслеживает потенциальные угрозы и принимает меры для ограничения деятельности организации как внутри страны, так и на международном уровне, сообщается в докладе.

Власти Швейцарии также признали, что PKK собирает финансирование и ведет пропагандистскую деятельность в Швейцарии.

Особое внимание в докладе уделено тому, что организация, действующая в Сирии под названиями SDG и YPG, фактически являются частью PKK. Кроме того, отмечается, что группа сотрудничает с леворадикальными экстремистами и использует новые миграционные потоки для пополнения своих рядов.