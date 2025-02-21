Отвернулись от союзника

«Союз России и США — худший кошмар Европы», — с таким заголовком вышли западные СМИ по итогам встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде. Издания считают, что последняя неделя стала для Европы самой мрачной со времен падения железного занавеса.

В публикациях отмечается, что Украина, по сути, «продана», Россия получает шанс на восстановление отношений, а при Дональде Трампе США больше нельзя считать надежным союзником, который придет на помощь Европе в случае войны. СМИ также описывают Европу как континент с огромными долгами, стареющим населением и слабым экономическим ростом, который больше не способен защищать себя или демонстрировать свою силу.

Издания сообщают, что мир изменился, и старые порядки ушли, но пока исчезновение НАТО маловероятно. В качестве решения они предлагают начать с использования $220 млрд российских активов, замороженных в европейских банках. После этого Франция и Великобритания — единственные ядерные державы в Европе — «должны обсудить, как вместе защищать континент, используя свои военные ресурсы», пишут на Западе.

Напряженные отношения

В последнее время отношения между Европой и США обострились. Европейских союзников шокировали недавние шаги американского лидера Дональда Трампа и, в частности, его критика в адрес президента Украины Владимира Зеленского, которого он назвал «диктатором без выборов».

Одним из первых на защиту украинского лидера встал британский премьер Кир Стармер, который до этого считался чуть ли не самым лояльным к Трампу европейским политиком. Вечером 19 февраля Стармер позвонил Зеленскому, выразил поддержку и заявил, что приостановка выборов во время войны — это нормально, ведь так же поступала и Великобритания во время Второй мировой войны.

Не остался в стороне и немецкий канцлер Олаф Шольц, заявивший, что отрицать демократическую легитимность украинского лидера — неправильно и опасно. Он также напомнил, что Зеленский — избранный президент, а невозможность провести выборы во время войны соответствует украинской Конституции.

Норвежский премьер Юнас Гар Стёре назвал заявления о диктатуре Зеленского «глубоко необоснованными», а шведский коллега Ульф Кристерссон подчеркнул, что украинский лидер избран демократическим путем.

А вот французский президент Эмманюэль Макрон предпочел не комментировать слова Трампа. Вместо этого он заявил, что разделяет цель Трампа — остановить войну, которую Россия ведет уже почти три года. Макрон также анонсировал, что в ближайшее время Европа примет решения по увеличению расходов на оборону и безопасность.

Вклиниться в переговоры

По инициативе Эммануэля Макрона на этой неделе прошли два саммита, посвященных войне в Украине и европейской безопасности. Не сумев сподвигнуть ведущие страны континента на выработку единой позиции по гарантиям безопасности Киеву, прежде всего на отправку в Украину миротворцев, президент Франции тем не менее не стал опускать руки. Он пригласил в Париж лидеров стран, которые готовы помогать Украине, но не были приглашены на первую встречу. Пока же в ЕС, как пишут западные СМИ, решили деньгами укрепить позиции Киева — в пику охладевшим к союзнику США: как ожидается, в ближайшие дни Брюссель объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму около €6 млрд.

Так Евросоюз решил укрепить позиции Украины на фоне переговоров России и США. Как ожидается, новый пакет военной помощи приурочат к третьей годовщине войны, с начала которой страны ЕС предоставили Украине помощь в размере €134,5 млрд, включая €48,5 млрд в виде военной помощи.

Первая встреча, созванная Эммануэлем Макроном 17 февраля, по сути, завершилась провалом. Создалось впечатление, что Европа оказалась в большом раздрае относительно того, как вести себя впредь на фоне стремительной нормализации отношений между РФ и США.

Два дня спустя после первого неудачного саммита в Париже, в столице Франции была созвана новая встреча. Но как в случае с первым совещанием, так и со вторым многие опять остались недовольны, что для определения места Европы в украинском урегулировании не был созван полноценный саммит ЕС в Брюсселе. В частности, крупнейшая фракция Европарламента — Европейская народная партия — высказала свое раздражение напрямую главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которая была одной из участниц совещания в понедельник.

С другой стороны, нашлись и те, кто рассудил: если глава Европейского совета Антониу Кошта созовет саммит ради саммита — без перспективы выхода на некие значимые договоренности, это еще больше ударит по имиджу Евросоюза. А последние дни показали, что выработать единый подход к тому, что должен сделать ЕС в момент, когда Дональд Трамп, по сути, переложил решение проблем с безопасностью Украины на Европу, не так-то просто.

На следующей неделе Макрон сам планирует отправиться в Вашингтон на переговоры. Вместе с Киром Стармером они разработали франко-британский план, который предполагает размещение в Украине до 30 тыс. европейских военных. Правда, они будут находиться вдали от линии фронта и заниматься защитой ключевых объектов, таких как порты и АЭС. Основную роль в этом плане отведут авиации, включая беспилотники, самолеты и спутники.

В Лондоне и Париже надеются, что Трамп не будет против, так как план не предполагает прямого участия американских войск. Также президент США не возражает и даже готов разрешить продажу американского оружия с дальнейшей поставкой Украине. Но пока ситуация очень похожа на кризис.

ЕС по-прежнему вводит антироссийские санкции и собирает деньги для украинского союзника, заверяя, что «Европа единодушно поддерживает Киев и твердо намерена защищать свободный мир». Однако удастся ли ей выбить себе место за столом переговоров между РФ и США, сказать сложно.