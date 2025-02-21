Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что хоть его план по «взятии под контроль» сектора Газа и является эффективным, он не намерен его навязывать.

«Это мой план. Думаю, именно он действительно работает. Но я не настаиваю на нем. Я буду просто наблюдать за стуацией и рекомендовать его», — сказал Трамп в интервью Fox News Radio.

Он выразил удивление по поводу критики его предложения со стороны Иордании и Египта. «Мы платим им миллиарды долларов в год, и я был немного удивлен, что они так отреагировали».

Трамп также утверждал, что если бы жителям Газы дали выбор между жизнью в их эксклаве или «жизнью в хорошем соседстве», они бы предпочли второе.

По его словам, сектор Газа имеет «отличное расположение», и он «не понимает, почему Израиль вообще отдал его».

Американский президент ранее высказывал идею о взятии Газы под контроль США, переселении ее жителей и превращении этой территории в «Ривьеру Ближнего Востока». Однако этот план вызвал резкое и широкое осуждение со стороны арабских стран и международного сообщества, которые расценили его как попытку этнической чистки.