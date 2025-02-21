ПОЛИТИКА
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«Фашингтон»
Даже для лидера крайне правых Франции это оказалось слишком: Жордан Барделла отказался ехать на съезд консерваторов в Вашингтоне после напоминающего «нацистский салют» жеста от Стива Бэннона
«Фашингтон»
Фото: Reuters / Others
21 февраля 2025 г.

Лидер французской ультраправой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла отменил свое выступление на Конференции консервативного политического действия (CPAC) в Вашингтоне после того, как один из спикеров, бывший советник Трампа Стив Бэннон, закончил свою речь жестом, напоминающим нацистское приветствие.

Барделла должен был выступить на мероприятии в пятницу, обсудив связи между США и Францией, а также рост популярности «патриотических партий» в Европе. Однако после инцидента он заявил, что немедленно отказался от участия.

«Один из выступавших провокационно сделал жест, отсылающий к нацистской идеологии. Как только мне сообщили об этом, я принял решение не участвовать», — говорится в его заявлении.

Ранее Барделла и лидер фракции RN в парламенте Франции Марин Ле Пен высказывались в поддержку Дональда Трампа. В начале февраля Ле Пен выступила на конференции «Сделаем Европу снова великой», организованной испанской ультраправой партией Vox, заявив, что «волна трампизма» распространяется по Европе.

CPAC, некогда важная площадка для консервативных политиков США, сегодня тесно связана с движением MAGA (‘’Make America Great Again’’) и часто привлекает фигуры, известные своими радикальными взглядами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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